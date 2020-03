Klimakiller Methan: Forscher sehen großes Potenzial zur Reduktion

Wien – Methan verdiene in der Klimadebatte mehr Aufmerksamkeit, da es kurzfristig fast zur Hälfte zu der vom Mensch verursachten globalen Erwärmung beiträgt. Das betonen IIASA-Forscher und zeigen im Fachjournal Environmental Research Communications, dass es möglich wäre, mit verfügbaren Technologien die Methanemissionen zu begrenzen und so erheblich zur Verringerung der Erderwärmung beizutragen.

Damit politische Strategien für eine signifikante Methan-Reduktion entwickelt werden können, müsse klar sein, wo und aus welchen Quellen Emissionen entstehen und wie sich diese in Zukunft entwickeln werden. Das haben die Wissenschafter um Lena Höglund-Isaksson vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien in ihrer Studie unter anderem mit einem am IIASA entwickelten Treibhausgasmodell untersucht.

Methan-Emissionen durch Bergbau, Abwasser und Kühe

Die Analyse zeigte einen starken Anstieg der Methan-Emissionen nach 2010, der auch durch Messungen bestätigt wurde. Die Zunahme erklären die Forscher durch die Schiefergasproduktion in Nordamerika, den verstärkten Kohleabbau in Ländern wie Indonesien und Australien und die zunehmende Menge an Abfall und Abwasser aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der wirtschaftlichen Entwicklung in Asien und Afrika. Weiters gebe es einen kleinen, aber stetigen Anstieg der Methan-Emissionen aus der Rindfleisch- und Milchproduktion in Lateinamerika und Afrika.

Ohne Maßnahmen würde es der Studie zufolge bis 2050 zu einem globalen Anstieg der Methan-Emissionen von etwa 30 Prozent kommen. Obwohl es technisch möglich wäre, etwa 38 Prozent dieser Emissionen durch den Einsatz verfügbarer Technologien zu beseitigen, würde dies immer noch die Freisetzung einer beträchtlichen Menge an Methan zwischen 2020 und 2050 bedeuten. Damit wäre es unmöglich, die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius einzudämmen.

Dennoch könnte durch technische Maßnahmen kurzfristig und zu vergleichsweise geringen Kosten (weniger als 50 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent) noch eine Reduktion der zukünftigen globalen Methan-Emissionen um 30 bis 50 Prozent erreicht werden, erklären die Wissenschafter. Um wirklich etwas zu bewirken, müsse gleichzeitig die Nutzung fossiler Brennstoffe schrittweise reduziert werden.

"Keine Einheitslösung für die ganze Welt"