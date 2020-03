Kein Händeschütteln wegen Coronavirus: „Wuhan Shake" geht viral

Innsbruck – Das neuartige Coronavirus breitet sich weltweit immer mehr aus und mit ihm die Tipps, wie man eine Ansteckung bestmöglich vermeidet. Oberstes Gebot: Körperkontakt vermeiden. Schwierig bei der fast in allen betroffenen Ländern gängigen Begrüßungspraxis des Händeschüttelns.

Das Video dazu wurde am 29. Februar auf Twitter geteilt und geht seitdem viral. Männer mit Schutzmasken geben sich darin auf der Straße einen „foot shake". Die Userin schreibt dazu: „Die Menschen in China haben einen anderen Weg gefunden, sich zu begrüßen", und: „Ich liebe es, wie sich Menschen an stressige Situationen anpassen und den Sinn für Humor bewahren können."