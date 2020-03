Von der Leyen: 700 Mio. Euro Hilfe für "europäischen Schild" Griechenland

Athen – Die EU stellt Griechenland zur Bewältigung der angespannten Lage an den Außengrenzen bis zu 700 Millionen Euro zur Verfügung. Das sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag bei einem Besuch an der griechisch-türkischen Grenze. 350 Millionen Euro seien sofort verfügbar. Weitere 350 Millionen könnten angefordert werden.

Diejenigen, die Europas Einheit testen wollen, werden enttäuscht werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Das Geld solle für das Migrationsmanagement, den Aufbau und das Betreiben der nötigen Infrastruktur genutzt werden. Sie sei fest entschlossen, den griechischen Behörden jede nötige operative Unterstützung zukommen zu lassen.

Dank an Griechenland, Mitgefühl für Migranten

Die griechischen Sorgen seien europäische Sorgen, betonte von der Leyen. "Diese Grenze ist nicht nur eine griechische Grenze, es ist auch eine europäische Grenze." Sie dankte Griechenland dafür, in diesen Zeiten der "europäische Schild" zu sein. Sie dankte auch den griechischen Grenzschützern und der Küstenwache.

Zugleich drückte sie ihr Mitgefühl für die Migranten aus, die "durch falsche Versprechen in diese verzweifelte Situation" gelockt worden seien. In Richtung der Türkei sagte von der Leyen: "Diejenigen, die Europas Einheit testen wollen, werden enttäuscht werden."

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

📽 Video | Christoph Pinter, Leiter UNHCR Österreich, im Gespräch

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Athen: "Verblüffend zynischer" Schritt Erdogans

Auch Griechenland übte scharfe Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dieser habe die Situation mit einem "verblüffend zynischen" Schritt provoziert, erklärte der griechische Außenminister Nikos Dendias bei einem gemeinsamen Pressestatement mit Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Athen. Mit seiner Grenzöffnung habe Ankara diplomatischen Druck auf Europa in "noch nie dargewesener Art und Weise ausgeübt", so Dendias.

Schallenberg betonte, dass er mit seinem Besuch in Athen Solidarität mit und Unterstützung für Griechenland signalisieren wolle. Das Land stehe unter "enormem Druck" und schütze nicht nur seine eigene Grenze, sondern auch "unsere", so der Minister. "Das ist sehr wichtig, wir schätzen das sehr und wir unterstützen sie in allen Belangen", versicherte er.

Lage an türkisch-griechischer Grenze am Dienstag ruhig

Am türkisch-griechischen Grenzübergang Kastanies blieb es vor dem Besuch der EU-Spitzen am Dienstag ruhig. Der griechische Grenzposten war weiterhin gesperrt. In der gesamten Region entlang des Grenzflusses Evros war verstärkte Militär- und Polizeipräsenz zu beobachten. Zur Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die im Gebiet ausharrten, lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor. Wie es hieß, sollen es weniger gewesen sein als in den Tagen zuvor.

📽 Video | EU-Kommission auf Lokalaugenschein in Griechenland

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Die griechische Polizei hatte in den vergangenen Tagen mehrfach größere Migrantengruppen daran gehindert, den Grenzposten Kastanies zu durchbrechen. Dabei hatte sie auch Tränengas und Blendgranaten eingesetzt. In der Nacht auf Dienstag wurden 45 Migranten festgenommen, die illegal von der Türkei über die Grenze gekommen waren. Die Menschen stammten hauptsächlich aus Afghanistan, Pakistan, Marokko und Bangladesch. Darüber hinaus sei die illegale Einreise von mehr als 5000 Menschen verhindert worden.

Polizei verdrängte Hunderte aus Hafen von Lesbos

Die griechische Polizei hat indes Hunderte Migranten aus dem Hafen von Mytilini, der Hauptstadt der Insel Lesbos, verdrängt. Die Menschen hatten einem Gerücht gelaubt, ein Schiff werde am Dienstagabend kommen und sie alle nach Piräus zum griechischen Festland bringen. Die überwiegend aus Afghanistan und Staaten Afrikas stammenden Menschen skandierten "Freiheit", wie Reporter vor Ort berichteten.

Auch Migranten, die sich bereits auf Lesbos aufhielten, zog es am Dienstag an den Hafen der Inselhauptstadt. Sie hätten Gerüchte gehört, wonach Schiffe vor allem Familien nach Athen bringen würden. Die Polizei drängte die Menschen zurück. © ANGELOS TZORTZINIS

Die Lage auf Lesbos wird insgesamt immer prekärer. In Mytilini campen neuerdings Hunderte Flüchtlinge. Es handelt sich zum Großteil um jene rund 500 Migranten, die am Wochenende illegal von der Türkei nach Griechenland übersetzten. Sie seien von den Behörden und Hilfsorganisationen gar nicht erst ins offizielle Auffanglager Moria gefahren worden, weil es überfüllt ist. Sie seien stattdessen in einen mit Gittern abgegrenzten Bereich des Hafens gebracht worden.

Rechte Gewalt auf Lesbos, Erstanlaufstelle niedergebrannt

"Die Lage auf Lesbos ist extrem angespannt", sagte Boris Cheshirkov, der für das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) auf Lesbos ist. "Eine Erstanlaufstelle, die wir im Norden der Insel errichtet hatten, ist am Wochenende von Randalierern niedergebrannt worden", sagte er. Auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Journalisten seien angegriffen worden. Bei den Vermummten handle es sich allem Anschein nach um Einwohner der Insel. In griechischen Medien war auch von Rechtsradikalen die Rede.

Auf Lesbos leben derzeit nach Angaben des griechischen Staates fast 20.000 Flüchtlinge und Migranten. Das Flüchtlingslager Moria, ein ehemaliges Gefängnis, hat nur eine Kapazität von 2800 Plätzen. Die übrigen Menschen campen um das Lager herum, in Unterkünften von Hilfsorganisationen und nun auch am Hafen.

📽 Video | Bundesregierung zu Migrationskrise: Scharfe Kritik an Erdogan

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen