Gerüchte über Filmpläne: Meghan soll nach Superhelden-Rolle suchen

Montreal – Captain Meghan statt Captain Marvel? Heldin statt Herzogin? Das Gerücht, dass Prinz Harrys Frau nach dem "Megxit" wieder vermehrt als Schauspielerin arbeiten will, kursiert schon länger durch die britischen Gazetten. Nun aber macht die Meldung die Runde, dass Herzogin Meghan ihren Agenten darauf angesetzt haben soll, gezielt nach einer Rolle in einem Superhelden-Blockbuster zu fahnden. So berichtet es jedenfalls die britische Zeitung Daily Mail.