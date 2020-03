Tornado im US-Bundesstaat Tennessee: mindestens acht Tote

Ein Polizeisprecher des Bezirks Putnam sagte im Gespräch mit WKRN, Beamte gingen in den am schwersten betroffenen Gebieten von Haus zu Haus, um Anrainern in Not zu helfen. Mehrere Menschen würden derzeit noch als vermisst gelten, wie der Beamte sagte. Der Sturm war in der Nacht über die betroffenen Gebiete hinweggezogen. (APA/dpa)