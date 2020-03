Innsbrucker Studierende aus Risikogebieten sollen zu Hause bleiben

Innsbruck – Zum Semesterstart am Montag wurden Studierende der Leopold Franzens Universität Innsbruck (LFU) aufgefordert, nicht in die Uni zu gehen, sollten sie sich in den Coronavirus-Risikogebieten aufgehalten haben. Die Universität verweist auf die Gebiete, die laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) als gefährlich gelten und nennt Hongkong, Japan, Südkorea, Iran, Singapur, China, und die italienischen Regionen Lombardei, Venetien, Piemont und Emilia-Romagna.