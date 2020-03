Coronavirus: 10 Mio. Euro Kreditgarantien für betroffene Unternehmen

Wien - Das neuartige Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich, auch wenn sich diese in Grenzen halten. Für besonders stark betroffene Unternehmen hat nun die Regierung ein kurzfristiges Maßnahmenpaket geschnürt - dazu gehören Kreditgarantien im Ausmaß von 10 Millionen Euro und wenn nötig auch Kurzarbeit in Betrieben. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach einem Treffen der zuständigen Minister mit Vertretern der Sozialpartner im Bundeskanzleramt an.