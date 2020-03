Schüler filmte Wolf im Defereggental: Video zeigt Tier im Schnee

St. Veit im Defereggental – Ein Wolf tauchte im Defereggental auf. Das scheue Tier suchte aber auch genau so schnell wieder sein Heil in der Flucht. "Ja, wir gehen davon aus, dass es sich um einen Wolf handelt", erklärt Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Gesichtet wurde das Tier in St. Veit im Defereggental in der Nähe einer Bushaltestelle, wo Schüler warteten. Der 15-jährige Ralf Kahlbacher zückte sein Handy und filmte den Wolf, der vom offenen Feld in den Wald hineinflüchtete.