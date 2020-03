Junge Mutter in Bayern soll ihr Baby getötet haben

Regensburg – In Tirschenreuth in der Oberpfalz in Bayern soll eine 25 Jahre alte Frau ihr drei Monate altes Baby verdursten und verhungern lassen haben. Eine Obduktion des in der vergangenen Woche gefundenen Leichnams habe ergeben, dass das Baby zum Todeszeitpunkt Anzeichen einer starken Unterversorgung aufgewiesen habe, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg am Mittwoch mit.