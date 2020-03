Online-Shop: MPreis erweitert seine Hauszustellung

Neu ist auch der verlängerte Bestellschluss bis 9 Uhr für die Zustellung am selben Tag. Zudem gibt es nun auch die Möglichkeit die Lieferung an einem gewünschten Ort zu hinterlegen. "Sobald der Einkauf abgeliefert ist, wird der Empfänger per SMS benachrichtigt", so Theilmann.