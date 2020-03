Diebe bedienten sich in Fahrradgeschäft in St. Johann: Zeugen gesucht

St. Johann in Tirol – Aus einem Fahrradgeschäft in St. Johann sind in der Nacht auf Mittwoch insgesamt 40 hochwertige Mountainbikes und Rennräder verschiedenster Marken sowie ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden. Durch die Tat entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.