Überfall auf Diskonter sorgte für Großaufgebot der Polizei in Telfs

Telfs – Alle Ausfallstraßen wurden gesperrt, die Hauptverbindungen abgeriegelt, sämtliche Fahrzeuglenker an den Autobahnabfahrten im Großraum Telfs angehalten und kontrolliert. Ein Überfall auf einen Diskonter hat die Polzei am Mittwoch bis spät in den Abend in Atem gehalten.