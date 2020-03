Kein Finalticket, aber viel Fanliebe für glücklosen FC Wacker

„Über Lustenau ziehen wir ins Finale“, stand am schwarzgrünen Banner im Gästesektor. Die junge Wacker-Truppe kam im ersten Durchgang aber nicht so recht in Tritt. Einen Hochkaräter gab es dennoch: Nach Satin-Wechselpass und Hupfauf-Vorlage scheiterte Matthäus Taferner an Lustenau-Goalie Dominik Schierl, den Abstauber setzte Atsushi Zaizen neben den Kasten (11.). In Summe waren aber die Hausherren, angeführt von Starstürmer Ronivaldo, der beim Viertelfinalerfolg über die WSG Tirol noch verletzt gefehlt hatte, obenauf. Der Brasilianer setzte nach perfekter Mayer-Flanke einen Kopfball freistehend drüber (24.), das optische Übergewicht schlug sich nach Hupfauf-Attacke an Ranacher aber in einem diskussionswürdigen Elfmeterpfiff für die Austria nieder. Und vom Punkt traf Ronivaldo zum 1:0 (43.), der provokante (Ohren-)Jubel vor dem Wacker-Sektor brachte ihm eine Bierdusche ein. Die Hitze war auch am Feld mit sechs gelben Karten in den ersten 45 Minuten immer spürbarer geworden.