Nur fünf von 33 Babyfeuchttüchern waren im Test ohne Plastik

Wien, Köln – Einwegplastik sollte bald seltener werden, denn die EU hat im Frühjahr 2019 die „Single Use Plastics Directive" (SUP) beschlossen, die ab 1. Jänner 2021 in Kraft tritt. Diese verbietet Einweg-Artikel aus Plastik teils zur Gänze, teils schreibt sie die klare Kennzeichnung vor. Ein Test von 33 Babyfeuchttüchern zeigt die Notwendigkeit: Plastikfrei waren nur fünf, was aber schwer zu erkennen ist.