„Alive“ von Vincent Bueno: So klingt Österreichs Beitrag für den Song Contest

Wien/Rotterdam – Nach äußerst ruhigen Tönen und einem verpassten Finale im letzten Jahr will Österreich heuer wieder weiter vorne mitmischen – und geht mit einem eingängigen Retro-Pop-Funksong à la Bruno Mars ins Tournament des 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam: Unter dem Titel „Alive" versucht Vincent Bueno mit einer Up-Tempo-Nummer Europas Sangeskrone zu erobern.

ESC-Urgestein und Kommentator Andi Knoll fand bei der Premiere im Ö3-Wecker lobende Worte: „Der Beat geht jedenfalls in die Fiaß ... das ist schonmal gut! Dass Vincent ein guter Sänger ist – auch wenn er sich dabei bewegt – das wissen wir. Jetzt noch eine tolle Bühnenshow, dann haut das hin in Rotterdam!“

Allzu viel will Bueno über die Performance auf der ESC-Bühne aber noch nicht verraten. An mangelndem Bewegungstalent wird ein österreichischer ESC-Sieg 2020 jedenfalls nicht scheitern, hat Bueno doch das Konservatorium der Stadt Wien absolviert und dort eine Musicalausbildung abgeschlossen. Im Musikvideo zu „Alive“ beweist Vincent bereits, dass er ein Gespür für gute Inszenierungen hat.

Beim ESC ist Vincent kein Neuling. 2016 hatte er am nationalen Vorentscheid teilgenommen, war dann aber Zoë unterlegen, die mit „Loin d'ici" in Stockholm auf dem 13. Platz landete. 2017 konnte er dann schon erstmalig echte ESC-Luft schnuppern. Er unterstützte den Tiroler Nathan Trent in Kiew als Backgroundsänger bei „Running On Air".

Den Wettbewerbsdruck ist der Sohn philippinischer Eltern aber in jedem Falle gewohnt. 2008 gewann er die ORF-Castingshow „Musical! Die Show". Ein Jahr später war er in „Dancing Stars" zu sehen und schaffte es auf den siebten Platz.

Ernst wird es jedenfalls am 14. Mai: Dann geht in Rotterdam das zweite Halbfinale über die Bühne, in dem sich der Österreicher mit 17 Mitbewerbern um zehn Finaltickets matchen muss. Mit dabei ist auch Island, das aktuell in den Wettquoten ganz oben rangiert. Der nerdige Synthie-Song „Think About Things“ hat sogar schon Hollywood-Star Russell Crowe zu einem Tweet bewegt.