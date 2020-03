Fake-Vorwürfe gegen Joko und Klaas: Schauspieler in Clips eingesetzt

Hamburg – Die Fernsehmoderatoren und Unterhaltungskünstler Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) sind mit Vorwürfen konfrontiert, bei ihren Einspielfilmen gefaked zu haben. So sollen etwa Schauspielerinnen und Schauspieler eingesetzt worden sein – obwohl die Ereignisse als echt und spontan dargestellt werden. Ihre Recherche veröffentlichten die Redakteure des Formats „STRG_F" vom NDR auf ihrem YouTube-Kanal. Anhand mehrerer Beispiele weisen sie dort etwa den Einsatz gecasteter Laiendarsteller nach. Die Darstellungen von Ereignissen seien grob verkürzt oder offensichtlich gescriptet.

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube.

In „Late Night Berlin" (ProSieben) habe Klaas Heufer-Umlauf mit den Worten „Ich möchte Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappen" vorgegeben, einen unbekannten Fahraddieb überführt zu haben. Der Dieb sei laut „STRG_F" allerdings ein Laiendarsteller. Zeugenaussagen und privates Videomaterial bestätigen, dass die Szene zumindest zweimal gedreht wurde. Die angeblichen Ereignisse waren offenbar so überzeugend dargestellt, dass die Polizei Berlin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf versuchten schweren Diebstahl eines Fahrrads eingeleitet hat.

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Ebenfalls Schummelvorwürfe in „Late Night Berlin" gibt es bei einem angeblich authentischen Tinderdate. Auch dort dürfte eine Schauspielerin zum Einsatz gekommen sein. Sie soll die Episode in ihrer Schauspiel-Vita als Arbeitsprobe angeführt haben. Mehrere Zeugen sagen laut NDR aus, dass die Szene mehrmals gedreht wurde. Jemand, der bei der Produktion dabei war, versicherte dies den Redakteuren sogar in einer eidesstattlichen Erklärung.