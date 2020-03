Gut zu wissen: Was bedeutet Reisen in Corona-Zeiten?

Innsbruck – In einem Monat steht Ostern – und damit eine beliebte Reisezeit – vor der Tür. Italien fällt derzeit als Urlaubsziel weg, denn die österreichische Regierung hat am Dienstag eine volle Reisewarnung für unser südliches Nachbarland ausgesprochen. Israel sperrte die Einreise für Österreicher ab vergangenem Freitag gleich ganz. In immer mehr Ländern nehmen die Fälle zu. Was passiert, wenn man bereits eine Reise dorthin gebucht hat? Viele fragen sich nicht mehr wohin, sondern ob sie überhaupt in den Urlaub fahren sollen. Die Tipps eines Tourismusforschers und eines Reisemediziners geben Antworten.