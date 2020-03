Gut zu wissen: Wohin kann man in Corona-Zeiten noch reisen?

Innsbruck – Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus trifft die Tourismusbranche hart: Viele Reiselustige sind verunsichert und fragen sich, wo sie in diesem Jahr überhaupt noch „virussicher" Urlaub machen können. Mit dem größten Ausbruch von Sars-CoV-2 Europas in Italien fällt ein beliebtes Reiseland für viele derzeit weg. Israel sperrte die Einreise für Österreicher gleich ganz. Auch in anderen Ländern gibt es immer mehr nachgewiesene Fälle. Ist es dort wirklich so unsicher? Welche Länder sind überhaupt noch völlig „virusfrei"? Die Tipps eines Tourismusforschers und eines Reisemediziners geben Antworten.