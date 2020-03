Play-off-Chancen der Spurs schwinden nach Sieg von Memphis

New York – Im engen Kampf um den letzten Play-off-Platz in der Western Conference der National Basketball Association (NBA) haben die Memphis Grizzlies am Mittwochabend einen klaren 118:79-Erfolg bei den Brooklyn Nets gefeiert. Damit beträgt der Rückstand der San Antonio Spurs, bei denen Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl derzeit verletzt ausfällt, bereits fünf Siege auf die achtplatzierten Grizzlies.