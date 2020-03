Arbeiten am Deutschen Eck: Züge zwischen Tirol und Salzburg betroffen

Innsbruck – Wer von Tirol aus an den nächsten beiden Wochenenden eine Reise mit den ÖBB in Richtung Salzburg oder Wien – oder retour – plant, sollte nochmal genau in den Fahrplan schauen. Am 7. und 8. März sowie am 14. und 15 März kann es bei einzelnen Railjet-Verbindungen zwischen Tirol und Salzburg nämlich zu vorübergehenden Einschränkungen kommen. Die Reisezeit kann sich um bis zu 70 Minuten verlängern.

Der Grund: Die Deutsche Bahn führt Arbeiten an ihrer Bahnstrecke zwischen Salzburg und Rosenheim durch. In diesem Abschnitt kann in der Zeit nur eines der beiden Streckengleise befahren werden. Das trifft auch den Fernverkehr der ÖBB über das Deutsche Eck – also auch die Railjets zwischen Wien und Innsbruck bzw. Bregenz.

Busse zwischen Salzburg und Kufstein im Einsatz

Die ÖBB haben für diese Züge einen Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und Kufstein bzw. Wörgl eingerichtet. Die Züge ab Salzburg Richtung Wien bzw. ab Kufstein und Wörgl Richtung Innsbruck bzw. Bregenz verkehren wieder laut Fahrplan. An den beiden Samstagen, 7. und 14. März, ist nur der RJX 762 mit Abfahrt um 19.03 Uhr am Flughafen Wien und Ankunft in Innsbruck um 23.48 Uhr betroffen.

Die Verbindungen zwischen Österreich und der Schweiz und auch die Railjets zwischen Wien und München sind nicht betroffen. Diese fahren planmäßig.

