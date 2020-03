Putin verkündet Einigung mit Erdogan über Rebellenhochburg Idlib

Eine neue Waffenruhe werde um Mitternacht in der Nacht auf Freitag in Kraft treten, sagte der türkische Präsident nach dem Treffen mit Putin in Moskau. Zuvor schickte die Türkei ein Großaufgebot an Polizisten an die Grenze zu Griechenland. So will die Regierung verhindern, dass Flüchtlinge von den griechischen Behörden zurückgedrängt werden.