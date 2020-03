Achtjähriger stürzte in die Sill: Von zwei Männern gerettet

Innsbruck – Das beherzte Eingreifen zweier Männer rettete einem Achtjährigen am Donnerstagnachmittag vermutlich das Leben: Der einheimische Bub stürzte beim Spielen am Sillufer gegen 13.15 Uhr plötzlich in den Fluss. Ein 54-jähriger Österreicher befand sich auf der gegenüberliegenden Flussseite um zu fischen. Der Mann bekam den Sturz des Kindes mit und querte sofort die Sill. Dort gelang es ihm, den Buben festzuhalten und ans Ufer zu bringen, bevor er von der Strömung mitgerissen wurde.