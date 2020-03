Gut zu wissen: Was wegen des neuen Coronavirus für Veranstaltungen gilt

Innsbruck – Großveranstaltungen in Zeiten der aktuellen rasanten Verbreitung des neuen Coronavirus Covid-19 stehen unter keinem guten Stern. Viele Großveranstaltungen wurden generell abgesagt, manche Fußballspiele werden vor leeren Rängen stattfinden, andere Länder wie Israel haben Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern generell verboten. Auch hierzulande herrscht Verunsicherung, ob man bedenkenlos noch an Veranstaltungen teilnehmen kann oder was es zu beachten gilt. Die Regierung beruhigt und hat einen bundesweit einheitlichen Leitfaden veröffentlicht. Was es dazu zu wissen gibt: