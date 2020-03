Arbeitsunfall in Breitenwang: 40-Jähriger von Betonschachtring getroffen

Breitenwang – Schwere Verletzungen an der Hand trug ein 40-Jähriger am Donnerstagvormittag von einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Breitenwang davon.

Gegen 9.30 Uhr hob ein 52-jähriger Arbeitskollege des 40-Jährigen mit dem Bagger Betonschachtringe an und ließ diese in einen Graben fallen, wo der 40-Jährige stand, um sie übereinander zu stapeln. Wie schon mehrmals zuvor befestigte der 52-Jährige einen 180 Kilogramm schweren Ring mit Spannzangen und ließ diesen dann mit dem Bagger langsam in den Graben gleiten.

Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Betonschachtring plötzlich von der Befestigung und fiel ca. vier Meter in die Tiefe. Der 40-Jährige im Graben wurde an der Hand getroffen und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.