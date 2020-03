Zeugen gesucht: Autos kollidierten in Arzl, Lenkerin verletzt

Innsbruck – Zur Kollision von zwei Fahrzeugen kam es am Donnerstagmorgen in Arzl. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Firmenauto den Schusterbergweg bergwärts. An der Kreuzung mit der Arzler Straße wollte er seine Fahrt in westlicher Richtung fortsetzen, wie die Polizei berichtet. Während des Abbiegens übersah er dabei den von einer 27-Jährigen gelenkten, in Richtung Rum fahrenden Pkw.