Salzburg zieht dank 1:0 gegen LASK ins ÖFB-Cup-Finale ein

Salzburg – Red Bull Salzburg steht im Finale des österreichischen Fußball-Cups. Die "Bullen" setzten sich am Donnerstag im Semifinale vor eigenem Publikum gegen den LASK durch ein Tor von Hwang Hee-chan (50.) mit 1:0 durch und haben damit am 1. Mai im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen den Zweitligisten Austria Lustenau die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

Der Serienmeister schaffte es zum siebenten Mal in Folge ins Cup-Endspiel, sechs davon wurden gewonnen. Zudem gelang den Salzburgern die Revanche für die jüngste 2:3-Heimniederlage gegen den LASK in der Bundesliga und der erste Erfolg nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen. Die Linzer wiederum müssen auf ihren zweiten Cup-Triumph, den ersten seit 1965, weiter warten.

Der Erfolg der Gastgeber vor 10.021 Zuschauern war verdient, denn schon in der ersten Hälfte verzeichneten die Mozartstädter, bei denen Zlatko Junuzovic wegen Muskelproblemen fehlte, die besseren Chancen. In der fünften Minute leitete Patson Daka einen weiten Pass von Andre Ramalho zu Dominik Szoboszlai weiter, der Ungar verzog aber aus guter Position. Maximilian Wöber köpfelte in der 30. Minute nach einer Szoboszlai-Freistoßflanke am Fünfer über das Tor, acht Minuten später produzierte Hwang zunächst einen schlampigen Stanglpass auf Daka, unmittelbar danach schoss Szoboszlai genau auf LASK-Goalie Alexander Schlager.

Die Linzer traten mit Ausnahme eines Abseitstores von Marko Raguz (31.) in der Offensive zunächst nur selten in Erscheinung und hatten Glück, unmittelbar nach Wiederanpfiff nicht in Rückstand zu geraten. Gerade einmal 14 Sekunden waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Szoboszlai einen Sitzer verjuxte und aus wenigen Metern an Schlager scheiterte.