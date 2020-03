Haie-Chefcoach Pallin bleibt, Budget für neue Saison steht noch nicht

Innsbruck – Zweimal fixierte er mit den Innsbrucker Haien sensationellerweise bereits nach dem Grunddurchgang der Erste Bank Eishockey Liga den Einzug ins Play-off, zweimal gelang es in der Quali-Runde zuletzt nicht – wenn man so will, steht die Bilanz von Rob Pallin im Haifischbecken auf einem 2:2-Remis.