Alle acht permanenten Sportstätten für Olympia in Tokio 2020 fertig

Tokio – Der Bau des Aquatics Center für die Schwimm-Bewerbe sei Ende Februar abgeschlossen worden und soll nun am 22. März eingeweiht werden. Bereits in den Vorjahren waren auch die anderen sieben neuen Sportstätten entsprechend der Planungen fertiggestellt worden, darunter das Olympiastadion im November 2019. Auch das Hockeystadion und die Rennstrecke für die Slalom-Kanuten gehören zu den Neubauten in der Olympia-Stadt, die nach den Spielen nicht wieder zurückgebaut werden.