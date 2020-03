"Hab Drogen dabei": Mann wandte sich in Wien an Polizei und schlug zu

Wien – Unaufgefordert hat ein Mann in Wien-Leopoldstadt am Donnerstag Polizisten auf der Lassallestraße informiert, dass er Suchtgift bei sich habe. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen wurde dieser "plötzlich aggressiv und attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritten", berichtete die Exekutive am Freitag. Drogen hatte der Slowake übrigens keine bei sich.

In Rudolfsheim-Fünfhaus ist ein Betrunkener auf einen Passanten losgegangen. Er sprach am Donnerstagabend auf der Mariahilfer Straße den Mann – der nach eigenen Angaben den Angreifer nicht kannte – an und schlug ihm die Nase blutig. Zeugen alarmierten die Polizei. Diese wurden von dem 31-jährigen Verdächtigen angeschrien und beschimpft. Ein Vortest ergab eine Alkoholisierung von rund 1,4 Promille. Bei der Festnahme wehrte sich der Bulgare heftig und verletzte einen Beamten am Bein. (APA)