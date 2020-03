Hakenkreuz? T-Shirt in Innsbrucker Schaufenster löste Polizeinsatz aus

Innsbruck – Für ordentlich Wirbel sorgte am Freitag das Foto eines T-Shirts, das in einem Schaufenster eines Geschäftes in der Innsbrucker Innenstadt hing. Auf dem Kleidungsstück sind vier Einkaufswagen in einem weißen Kreis auf rotem Stoff zu sehen. Darüber steht „Kaufrausch Tyrol“.