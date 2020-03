Walser-Triumph auf allen Linien: Präsident bleibt Bürgermeister

Doch in der Stunde des Jubels und der Euphorie spürt Walser auch die um sich greifende Unsicherheit unter den Wirtschaftstreibenden. Der angekündigte Stellenabbau bei Swarovski in Wattens und die Folgen des Coronavirus drücken aufs Gemüt. „Ich freue mich über das Wahlergebnis, aber die aktuelle Situation belastet die Wirtschaft.“ Man habe schon Anfang des Jahres gemerkt, dass die Konjunktur nachlasse, jetzt werde diese Entwicklung durch Corona verstärkt. Vor allem Unternehmen wie Swarovski, die massiv im asiatischen Raum aktiv seien, würde es besonders hart treffen, sagt Walser. „Das alles ist natürlich ein Wermutstropfen, deshalb müssen wir alle zusammenhelfen und hoffen, dass Corona schnell wieder vorbeigeht. Heute gab es erneut viele Stornierungen im Tourismus und es steht durchaus eine schwierige Zeit bevor.“

Ändern will Walser seine politische Linie nicht. „Ich werde meinen Stil beibehalten und bodenständig bleiben. Unterschiedliche Meinungen sind in einer Demokratie wichtig, es wird deshalb keinen anderen Walser geben als vor der Wahl. Ich will weiter mit allen zusammenarbeiten.“ Aber fühlt man sich nach einem Wahlerfolg auf allen Linien nicht richtig bärenstark? Walser: „Zuerst einmal ist es ein Erfolg meines gesamtes Teams im Wirtschaftsbund und in der Kammer. Ich will mir den Erfolg nicht alleine umhängen. Was ich schon mitnehme, ist, dass wir gestärkt aus der Wahl gehen. Die Interessenvertretung ist gestärkt worden, auch gegenüber der Politik.“