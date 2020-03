Zwölf Frauen und Neugeborenes in Nigeria aus "Baby-Fabrik" befreit

Lagos – Die Polizei in Nigeria hat zwölf junge Frauen und ein Neugeborenes aus einer sogenannten Baby-Fabrik befreit. Die Frauen im Alter von 20 bis 25 Jahren hätten angegeben, zum ungeschützten Sex mit Männern gezwungen worden zu sein, um schwanger zu werden, teilte ein Polizeisprecher im südwestlichen Bundesstaat Ogun am Freitag mit. Die Babys seien dann verkauft worden.

Derartige "Baby-Fabriken" sind in dem mit 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land Afrikas keine Seltenheit. Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei in Port Harcourt 24 Neugeborene und vier Frauen befreit. Buben werden in der Regel um 500.000 Naira (1250 Euro) an kinderlose Paare verkauft, Mädchen um 300.000 Naira. (APA/AFP)