Massiv überladen: Lkw war bei Kontrolle in Nauders um 11.600 Kilo zu schwer

Nauders – Mit einer massiven Überladung zog die Polizei bei der Lkw-Kontrollstelle in Nauders in der Nacht auf Samstag einen Sattelschlepper aus dem Verkehr: Wie die Kontrolle gegen 4.07 Uhr ergab, war das Schwerfahrzeug deutlich überladen: Anstelle der erlaubten 40.000 Kilogramm wurde ein tatsächliches Gesamtgewicht von 51.600 Kilogramm festgestellt, was einer Überladung von 29 Prozent entspricht.