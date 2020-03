Speedspezialist Kröll erklärte seinen Rücktritt

Kvitfjell - Speedspezialist Johannes Kröll hat am Freitagabend in Kvitfjell seine alpine Ski-Karriere beendet. Der 28-Jährige bestritt 50 Weltcuprennen, eine Teilnahme an Olympia oder WM blieb dem Steirer verwehrt. Beste Ergebnisse im Weltcup waren zwei zehnte Plätze 2013 in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen und 2018 in jener von Lake Louise, im Europacup gewann er sechsmal.