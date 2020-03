Abschuss von Flug MH17: Langes Hoffen auf Gerechtigkeit

Kiew/Den Haag – Mehr als fünfeinhalb Jahre nach dem Absturz von Flug MH17 hoffen die Angehörigen der 298 Todesopfer auf Gerechtigkeit: Am Montag beginnt vor einem niederländischen Gericht der Prozess gegen drei Russen und einen Ukrainer wegen des Abschusses der Maschine über der Ostukraine im Jahr 2014.

Den vier Männern, die laut Ermittlern in Verbindung zu prorussischen Rebellen stehen, wird Totschlag und die vorsätzliche und unrechtmäßige Zerstörung eines Flugzeugs mit Todesfolge in 298 Fällen vorgeworfen. "Es ist ein sehr wichtiger Augenblick für die engsten Angehörigen", sagt Piet Ploeg, Leiter eines Opferverbands, der Nachrichtenagentur AFP. Sein Bruder, seine Schwägerin und sein Neffe wurden bei dem Absturz getötet. "Wir werden hören, was passiert ist, warum es passiert ist und welche Rolle der russische Staat gespielt hat. Ich hoffe und bin überzeugt, dass wir alle Antworten bekommen, die wir seit fünfeinhalb Jahren nicht bekommen haben", fügte er hinzu.