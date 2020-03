Einmietbetrüger in Kufstein auf frischer Tat ertappt

Kufstein – Von 2. bis 6. März mieteten sich zwei Österreicher im Alter von 20 und 23 Jahren sowie eine Österreicherin im Alter von 23 Jahren in einem Hotel in Kufstein ein. Am 6. März reisten sie wieder ab – allerdings ohne zu bezahlen.

Der Rezeptionist des betroffenen Betriebes warnte andere Beherbergungsbetriebe in Kufstein vor diesen Einmietbetrügern. Kurz darauf meldete sich eine Mitarbeiterin eines anderen Betriebes in Kufstein bei der Polizei und gab an, dass sich diese drei Personen vermutlich in ihrem Betrieb eingemietet hätten. Tatsächlich wurden die drei wenig später von der Polizei dort angetroffen.