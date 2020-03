Feuer bei Rettung Kitzbühel, Brandstiftung vermutet

Kitzbühel – "Kellerbrand bei der Rettung", so lautete die Meldung, die bei der Stadtfeuerwehr Kitzbühel am Samstag gegen 5.20 Uhr einlief. Eine diensthabende Mannschaft der Rettung war von einem Einsatz zurück gekommen und hatte den Brand in einem Schulungsraum bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert.