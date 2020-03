Marach/Melzer holten im Davis Cup gegen Uruguay 2:1-Führung

Premstätten - Österreichs aktuelles Parade-Tennisdoppel im Davis Cup hat den Pflichtpunkt gegen Uruguay gemacht. Oliver Marach und Jürgen Melzer besiegten am Samstag in Premstätten bei Graz Pablo Cuevas und Ariel Behar aber erst nach Satzrückstand und 2:05 Stunden 4:6,6:3,7:5. Damit stellten die beiden Routiniers auf 2:1 und gaben Dennis Novak für den Anschluss die Chance auf das entscheidende 3:1.

"Ein Kampf auf Biegen und Brechen", bilanzierte Melzer. "Wir haben es am Anfang verabsäumt, ein Break zu machen. Wir haben es dann aber sehr gut gelöst. Wir haben versucht, auf unsere Chance zu warten und haben sie genützt. Auf diesen Sieg können wir stolz sein." Der 38-Jährige baute seine Position als Österreichs Davis-Cup-Rekordspieler mit dem Einsatz in seinem schon 38. Länderkampf weiter aus.

Bis Mitte des zweiten Satzes hatten Marach/Melzer gebraucht, um richtig gut in die Partie zu finden. Nach solidem Beginn brachte ein Service-Verlust Marachs zum 2:3 die Südamerikaner in eine bessere Position für den so wichtigen Doppelpunkt. Bis 4:3 in Durchgang zwei ging es danach mit dem Service. Dann gelang es den Lokalmatadoren, Behar den Aufschlag abzunehmen und in Folge auszuservieren.