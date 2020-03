Unbekannte entrissen 19-Jährigem in Flaurling sein Handy und flüchteten

Flaurling – Am späten Freitagabend ist ein 19-Jähriger in Flaurling aus heiterem Himmel überfallen und seines Handys beraubt worden. Zwei Männer hatten sich von hinten genähert und ihm das Smartphone aus der Hand gerissen. Dann flüchteten sie die Bahnhofstraße entlang in südliche Richtung.