Nehammer kündigt Hilfspakete für Griechenland an

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat in einem Interview mit der Tageszeitung Österreich (Sonntagsausgabe) ankündigt, in der Flüchtlingskrise „echte Solidarität mit Griechenland leben" zu wollen und eine Million Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung zu stellen. „Wir schnüren Hilfspakete - Ausrüstung, Grenzpolizisten, je nachdem, was die griechischen Behörden uns angeben", so der Innenminister laut Österreich.