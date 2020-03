Ungebremster Aufprall: Ein Verletzter bei Auffahrunfall in Stams

Stams – Einen Verletzten hat ein Auffahrunfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden gefordert. Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der Inntalautobahn (A12) von Imst in Richtung Innsbruck. Vor ihm war ein 52-Jähriger mit seinem vollbeladenen VW-Bus unterwegs. In Stams fuhr der 29-Jährige aus unbekannter Ursache ungebremst auf den vor ihm fahrenden Bus auf.