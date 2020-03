Schwerer Unfall in Osttirol: Autofahrer prallte in Hopfgarten frontal gegen Mauer

Hopfgarten in Defereggen – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag in Hopfgarten in Defreggen. Der Lienzer Polizei zufolge kam ein Autofahrer gegen 8 Uhr plötzlich und aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Defereggental-Landesstrasse (L 25) ab und prallte frontal gegen eine Mauer. Er wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus Lienz gebracht werden.