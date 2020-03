Wien – Frauen starten später in die Selbstständigkeit, sind vorsichtiger, länger am Markt, geringer fremdfinanziert – und verbleiben primär in den „klassischen" Frauenberufen. Dominant ist der Handel, von rund 20.000 Gründungen entfielen hier im Vorjahr 15.000 auf Frauen. Bei Start-ups hingegen waren es nur 18 Prozent, rechneten heute Erste Bank und Sparkassen bei einer Pressekonferenz vor.