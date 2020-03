„Kinderjunge" und „Poolgirl": Twitter-Account zwitschert aus Paralleluniversum

Berlin – Für Furore auf Twitter sorgt seit Jänner der Account Das bisschen Arbeit. Mit satirischen Posts stellen die Tweets die Geschlechterwelt auf den Kopf. Die kurzen Texte, in denen nach Ratschlägen im Familien- und Berufsleben gesucht wird, basieren laut Angaben der Seite auf echten Erfahrungen. Die sogenannten „Postfachtweets" schicken Userinnen und User per Direktnachricht an den Twitter-Account. Dort werden sie dann verbreitet – wenn gewünscht auch anonym.