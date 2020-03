Österreicher in Italiens Coronavirus-Sperrzone: „schon stressig"

Mailand – Das Leben in der italienischen Sperrzone ist „zum Teil schon stressig". Das sagte ein Auslandsösterreicher, der in San Colombano al Lambro in der Region Lombardei lebt, am Sonntag im Gespräch mit der APA. Die ergriffenen Maßnahmen hält er aber „für richtig". Die Frage sei nur, „wie weit sich die Bevölkerung daran hält".