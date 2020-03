Schwacher ÖSV-Auftritt bei Sieg von Bö im Massenstart-Bewerb

Nove Mesto – Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö gewann am Sonntag mit beeindruckender Laufleistung das Massenstartrennen in Nove Mesto. Der Norweger leistete sich zwar bei den ersten drei der vier Schießeinlagen je einen Fehler, gewann aber dennoch mit 15,1 Sekunden Vorsprung auf den am Schießstand fehlerfrei gebliebenen Franzosen Emilien Jacquelin. Der Deutsche Arnd Peiffer wurde Dritter (+25,0/1).