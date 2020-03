Hirscher als besonderer Gast bei der Freeride World Tour in Fieberbrunn

Fieberbrunn – Wer dachte, dass Marcel Hirscher die Skier in der Sport-Pension im Eck stehen lässt, der wurde am Sonntag in Fieberbrunn eines Besseren belehrt. Beim vorletzten Stopp der Freeride World Tour am Gipfel des Wildseeloders auf 2118 Metern war auch der achtfache Gesamtweltcupsieger überraschend mit von der Partie.