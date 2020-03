Kritik an fehlender Kinderbetreuung als Vollzeit-Killer

Wien – Fast die Hälfte aller Frauen arbeitet Teilzeit. Als Grund dafür wird in erster Linie die Kinderbetreuung genannt. Um Frauen die Möglichkeit einer Vollzeitbeschäftigung zu bieten, müsste die Kinderbetreuung in Österreich verbessert werden, fordert der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) anlässlich des Frauentages. Dafür brauche es mehr Geld, mehr Plätze und mehr Personal.

Allgemeine Kritik kommt vom ÖGB an der „Baustelle Kindergarten". In der Elementarbildung gebe es eine Reihe von Problemfeldern, die alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellen, wird beanstandet. Unter anderem geht es hier um schwere Arbeitsbedingungen mit großen Gruppen und schlechter Bezahlung und um ein Fehlen von Kinderbildungsplätzen, die eine Vollzeitbeschäftigung ermöglichen würden. Vor allem am Land sei das ein großes Problem, aber auch in den Städten bleibe Wien das einzige Vorzeigebeispiel, kritisiert der ÖGB.