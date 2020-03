Zahlreiche Alpinunfälle in Tirol forderten am Sonntag Schwerverletzte

Sölden, Achenkirch – Mehrere Skiunfälle haben am Sonntag in Tirol mit Verletzten geendet. Alleine in Sölden kam es zu mehreren Vorfällen. In Achenkirch rutschte ein Skitourengeher beim Abstieg von der Seekarspitze auf einem Stein aus. Der 33-jährige Deutsche konnte den Sturz zwar sofort bremsen und verhinderte ein weiteres Abrutschen im steilen Gelände, wurde aber dennoch schwer verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen.