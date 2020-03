Unbekannte beschädigten Fahrzeuge auf ÖBB-Parkplatz in Lienz

Lienz – Die Polizei sucht nach Vandalenakten in Lienz nach Zeugen. Zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 7.45 Uhr, haben bisher unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Diese waren am ÖBB-Parkplatz in Lienz abgestellt. Bei den zwei Pkw und zwei Lkw wurden jeweils die Windschutzscheiben mit einem Stein eingeschlagen. Bei einem Lkw wurde zudem die Fahrerkabine seitlich beschädigt. Zweckdienliche Hinweise erbittet die Polizei an die Inspektion Lienz unter der Nummer 059133 / 7230. (TT.com)